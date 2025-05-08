DEM Parti'den 'suikast' açıklaması: Sırrı Süreyya Önder'in aracında düzenek bulundu

DEM Parti'den "suikast" açıklaması: Aracında düzenek bulundu
Vatikan'da Papa 2. kez seçilemedi

Bacadan çıkan dumanın rengi milyonları hayal kırıklığına uğrattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün yarın PKK silahları bırakacak

Erdoğan'dan PKK'nın silah bırakacağı günle ilgili kritik sözler
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler

Konya'da Jandarmadan Silah Operasyonu: 48 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma, başka bir suçtan cezaevinde bulunan bir şahsın ikametinde gerçekleştirdiği operasyonda 48 adet ruhsatsız tabanca ve 95 adet tabanca şarjörü ele geçirdi.

Konya'da jandarmadan silah operasyonu

Başka bir suçtan cezaevinde bulunan şüphelinin ikametinde 48 adet ruhsatsız tabanca bulundu

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 48 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 6 Mayıs tarihinde Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Beyşehir ilçesinde Konya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi. Operasyonda başka bir suçtan cezaevinde tutuklu olarak bulunan bir şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada 48 adet 7.65 mm tabanca, 95 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konularak, olay ile ilgili adli işlemlere başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! DMM gerekçesini açıkladı

İmamoğlu'nun X hesabı neden kapatıldı? İşte kararın gerekçesi
Rekabet Kurumu ünlü süt firmalarına yönelik soruşturma başlattı

Türkiye'nin ünlü süt firmalarına soruşturma!
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor
Boydak Holding bünyesindeki mobilya devlerinden Bellona satıldı

Türkiye'nin mobilya devi satıldı! Alanlar da yabancı değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.