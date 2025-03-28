Konya'da jandarmadan bayram tatili denetimleri

KONYA - Konya'da jandarma ekipleri tarafından yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik sivil personel ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığınca; Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri çerçevesinde Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş Timleri tarafından Konya-Bozkır arasında yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik sivil personel ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetim esnasında; şoförün emniyet kemeri takıp takmadığı, trafik ışık ve işaretlerine uyup uymadığı, yolcu indirme bindirme ve şerit değiştirme kurallarını ihlal edip etmediği, yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığı hususları kontrol edildi. Kontrol edilen araç şoförünün seyir halinde cep telefonu ile görüşme yaptığı tespit edilirken araç şoförü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince idari para cezası uygulandı. Yolculara ve şoföre emniyet kemeri ile ilgili bilgilendirme yapılarak emniyet kemeri takmayan yolcuların emniyet kemerlerinin kullanılması konusunda da uyarıda bulunulurken bayram tatili süresince sivil ve resmi ekipler tarafından denetimlere karadan ve havadan devam edileceği öğrenildi.