Konya'da Jandarma Ekipleri Tarihi Obje ve Sikkeler Ele Geçirdi

Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda muhtelif dönemlere ait sikke ve objeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesinde 5 Kasım 2025 tarihinde KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda alınan duyum neticesinde, 3 şahsın Namık Kemal Mahallesinde bulunan ikamet adreslerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 99 adet muhtelif dönemlere ait sikke ve obje, 2 adet dedektör, 1 adet alan tarama yeraltı görüntüleme cihazı, 2 adet kazma, 1 adet balyoz ele geçirildi. Bahse konu olayda ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli 3 şahıs ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. - KONYA