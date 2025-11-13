Haberler

Konya'da Jandarma Ekipleri Tarihi Obje ve Sikkeler Ele Geçirdi

Ereğli ilçesinde yapılan jandarma operasyonunda, muhtelif dönemlere ait 99 adet sikke ve obje ile birlikte çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. İfadeleri alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda muhtelif dönemlere ait sikke ve objeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesinde 5 Kasım 2025 tarihinde KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda alınan duyum neticesinde, 3 şahsın Namık Kemal Mahallesinde bulunan ikamet adreslerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 99 adet muhtelif dönemlere ait sikke ve obje, 2 adet dedektör, 1 adet alan tarama yeraltı görüntüleme cihazı, 2 adet kazma, 1 adet balyoz ele geçirildi. Bahse konu olayda ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli 3 şahıs ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. - KONYA

