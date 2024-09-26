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Konya'da Jandarma Baskınında Silah İmalathanesi Ele Geçirildi

Konya'da Jandarma Baskınında Silah İmalathanesi Ele Geçirildi
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Beyşehir ilçesinde jandarma ekipleri, H.U. isimli şahsın evinde yaptığı silah imalatına yönelik gerçekleştirdiği baskında çok sayıda tabanca ve silah parçası ortaya çıkardı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin baskın gerçekleştirdiği ev, silah imalathanesi çıktı. Adreste çok sayıda tabanca ve silah parçası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmaların ardından H.U. isimli kişinin silah imalatı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından arama kararına istinaden şüphelinin ikametgahına operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 105 adet marka ve seri numarası bulunmayan tabanca, matkap, yiv ve set açma makinesi, zımpara makinesi, tabanca alt gövdeleri, namluları, üst kapakları, şarjörleri, yayları, mekanizma kalıpları, milleri ve diğer birçok parça ele geçirildi. Yapılan araştırma neticesinde H.U.'nun Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu olduğu belirlendi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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