Konya'da İşçi İskeleden Düşerek Yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir hazır beton tesisindeki şantiyede kurulan iskeleden düşen işçi yaralandı.

Olay, Beyşehir-Şarkikaraağaç kara yolu üzerinde bulunan bir hazır beton tesisine ait şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hazır beton tesisinde çalışan H.A.B. (31), 3 metre yükseklikteki iskeleden düşerek yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şantiyede kurulan iskeleden başının üzerine düşerek yaralanan H.A.B., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA