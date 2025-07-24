Konya'da İş Yerinde Yangın Çıktı

Konya'da İş Yerinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karatay ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, bahçedeki tahta paletlere sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Konya'da bir iş yerinde çıkan yangın bahçede bulunan tahta paletlere sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Namık Ayas Sokak üzerinde bir iş yerinde başladı. Alevler iş yerinin bahçesindeki tahta paletlere sıçrarken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bahçeed bulunan bir kulübe ve tahta paletler zarar gördü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'Fenerbahçe'ye gidiyorum' diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı

"Fenerbahçe'ye gidiyorum" diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeçenistan Devlet Başkanı Kadirov, Bodrum'da boğulma tehlikesi geçirdi

Çeçen lider, tatil için geldiği Türkiye'de ölümden döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.