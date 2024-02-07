Konya'da iş arkadaşı tarafından baltayla öldürülen yabancı uyruklu kişi, otogarda yakalandı

Konya'da yabancı uyruklu bir kişi, kavga ettiği iş arkadaşı tarafından baltayla başına vurularak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı, şehir dışına gitmek için gittiği otogarda yakalandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı iş yerinde kalan Afganistan uyruklu Abdullahvasi Hasan, aynı ülkenin vatandaşı ismi açıklanmayan iş arkadaşıyla henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında başına baltayla vurulan Abdullahvasi Hasan ağır yaralandı. Sanayi sitesinin güvenlik görevlileri devriye görevi sürdürürken Abdullahvasi Hasan'ı yerde hareketsiz yatarken görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Abdullahvasi Hasan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet zanlısı otogarda yakalandı

Olay yeri ve çevresinde araştırma yapan polis ekipleri, kimliğini belirledikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ölen Abdullahvasi Hasan'ın iş arkadaşı olan zanlı, Konya Şehirler Arası Otobüs Terminalinde şehir dışına kaçmak isterken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - KONYA