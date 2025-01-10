Konya'da İnşaattan Düşen Usta Yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde inşaatta çalışırken iskeleden düşen sıva ustası yaralandı.

Olay, Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın ikinci katında kurduğu ağaç iskelede çalışırken dengesini kaybeden sıva ustası Hasan A. (33) yere düştü. İşçinin feryadını duyan mesai arkadaşları ve caddeden geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Hasan A., ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA