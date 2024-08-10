Konya'da inşaatta yüksekten düşen bekçi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi bekçilik yaptığı inşaatta yüksekten düşerek yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş K. (64) dengesini kaybetmesi sonucu bekçilik yaptığı inşaatta yüksekten düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Durmuş K. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan Durmuş K.'nin belinde kırıklarının olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA