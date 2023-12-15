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Konya'da İnşaatta İşçiye Elektrikli Testere Kazaı

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Konya'nın Kulu ilçesinde inşaatta çalışırken elektrikli testereye elini kaptıran işçinin sol baş parmağı koptu. İşçi, Konya'ya sevk edilerek tedavi altına alındı.

Konya'nın Kulu ilçesinde inşaatta çalıştığı sırada elektrikli testereye elini kaptıran işçinin sol baş parmağı koptu.

Olay, Kulu merkez Camikebir Mahallesi Merkez Mezarlığı yakınındaki inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşatta işçi olarak çalışan M.A., elektrikli testereyle tahta ve kalasları keserken elini makineye kaptırdı. Bu sırada işçinin sol el baş parmağı koptu. Arkadaşlarının yardımıyla kopan parmakla birlikte Kulu Devlet Hastanesine götürülen M.A., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya'ya sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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