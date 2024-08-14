Konya'da İnşaat İşçisinin Tehlikeli Durumu

Konya'nın Akşehir ilçesinde hastane ek bina inşaatında vinç operatörünün taşıdığı yükün üzerinde bir işçinin hiçbir güvenlik önlemi almadan bulunduğu görüntüler yürekleri ağıza getirdi.

Olay, devlet hastanesi ek binasının inşaatında yaşandı. Edilinen bilgiye göre, vinçle malzeme taşındığı sırada bir işçinin vinçteki taşınan yükün üstüne çıktığı görüntüler yürekleri ağıza getirdi. Görüntülerde işçinin hiçbir güvenlik önlemi almadığı görülürken vinç operatörünün tek bir hatası ile işçi metrelerce yükseklikten düşme ihtimaline aldırış etmedi. Olay sosyal medyada infiale neden olurken, iş güvenliği şartlarına uyulmadığı ve riske sebebiyet verildiği için inşaat firması tarafından işçinin işten çıkarıldığı, şantiye şefinin de değiştirildiği iddia edildi. - KONYA