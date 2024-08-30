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Konya'da İnşaat İşçisi 5. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Meram ilçesinde bir inşaatta çalışan kalıp ustası, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'da çalıştığı inşaatın 5. katından düşen kalıp ustası hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Küçük Kovanağızı Mahallesi Taşkıran Sokak'ta 6 katlı bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta kalıp ustası olan Mustafa Bitmiş (43), 5. katta çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü. Sert zemine düşen Bitmiş, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Haberi alan aile sinir krizi geçirirken, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Mustafa Bitmiş'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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