Konya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Konya Ankara Karayolu Olof Palme Bulvarı Hastane Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. idaresindeki 42 JA 342 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi alınamayan 42 M 1909 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 42 JA 342 plakalı otomobil sürücüsü S.T. ile araçta bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan 42 M 1909 plakalı otomobilin sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri de kaza yerinden kaçan araç sürücüsüne ulaşarak polis merkezine götürdü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Konya, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title