Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Karaman Çevre Yolu üzerinde Cinler Mahallesi Alhan Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. idaresindeki 60 FK 907 plakalı otomobil ile Ahmet T. idaresindeki 63 EG 071 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobillerden biri refüje çıktı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karaman Ereğli Konya 3. Sayfa Haberler

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