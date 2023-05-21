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Konya'da iki otomobil çapıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'da iki otomobil çapıştı: 1 ölü, 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Seydişehir- Konya kara yolu Bostandere kavşağında meydana geldi. Muzaffer B. (63) idaresindeki 35 NV 421 plakalı otomobil ile Seçkin S. (35) yönetimindeki 34 FRL 964 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. 35 NV 421 plakalı araçtan çıkarılan Ayşe Bostancı (66) ve araç sürücüleri ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Ayşe Bostancı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılar ise tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seydişehir Konya 3. Sayfa Haberler

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