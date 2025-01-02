Konya'da İki Hafif Ticari Araç Çarpıştı
Konya'nın Kulu ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, tahkikat başlatıldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde iki hafif ticari araç çarpıştı. Araçlarda maddi hasara yol açan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. yönetimindeki plakası alınamayan hafif ticari araç ile aynı yönde seyreden V.D. idaresindeki 06 SJ 803 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Yol kenarındaki bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA