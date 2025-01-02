Konya'da İki Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Konya'nın Kulu ilçesinde iki hafif ticari araç çarpıştı. Araçlarda maddi hasara yol açan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. yönetimindeki plakası alınamayan hafif ticari araç ile aynı yönde seyreden V.D. idaresindeki 06 SJ 803 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Yol kenarındaki bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA