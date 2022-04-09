İki grup arasındaki sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı - Haberler

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İki grup arasındaki sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İki grup arasındaki sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

İki grup arasındaki sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı Konya'nın iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

SELÇUKLU, KONYA (İHA) - İki grup arasındaki sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

KONYA - Konya'nın iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Binkonutlar tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre B., durak yanında henüz ismi belirlenemeyen iki kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yunus Emre B. şahıslar tarafından bacağından bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yunus Emre B'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İki grup arasındaki sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

İki grup arasındaki sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

İki grup arasındaki sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunus Emre, Selçuklu, Tramvay, Konya, 3. Sayfa, Haberler

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