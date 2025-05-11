Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok

Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız

Putin'in tarihi İstanbul çağrısına Erdoğan'dan ilk yorum
Kağıthane'de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Minibüs yayaların arasına daldı, ortalık kan gölüne döndü

Konya'da İki Ayrı Kaza: 1 Çocuk ve 1 Kadın Yaralandı

Konya'da İki Ayrı Kaza: 1 Çocuk ve 1 Kadın Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada biri çocuk toplamda 2 kişi yaralandı. 4 yaşındaki bir çocuğun mibzer makinesine parmağını kaptırması ve bir kadının üç tekerli bisikletin devrilmesi sonucu yaralandığı bildirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilk kaza Emen Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte tarlaya giden 4 yaşındaki A.Ç., oyun oynarken elini götürdüğü mibzer makinesine sağ elini kaptırdı. Yaşanan kazada iki parmağı sıkışarak ezilen çocuk yaralandı. Yaralı çocuk ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Karaali Mahallesi'nde yaşanan diğer kazada ise eşinin üç tekerli bisiklet kullanmayı öğrettiği esnada devrilen aracın altında kalan F.T. yaralandı. Yaralı kadın, özel araçla götürüldüğü Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Canlı: Beşiktaş Kulübü yeni başkanını seçiyor! Oy sayma işlemine geçildi

Beşiktaş'ta seçim günü! İlk sandık sonuçları belli oluyor
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor

Bazı memurluklara yaş sınırı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.