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Konya'da İki Araç Birbirine Çarptı

Konya'da İki Araç Birbirine Çarptı
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Beyşehir ilçesinde, seyir halinde olan bir otomobil ile bir kargo aracının çarpıştığı kaza anı bir iş yeri kamerasına yansıdı. Şans eseri can kaybı yaşanmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2 aracın karıştığı kaza anı bir iş yeri kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Müftü Mahallesi Ali Muslu Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil ile bir kargo aracı çarpıştı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmayan kaza sonucu araçlarda hasar oluştu. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazaya karışan araçlar, daha sonra çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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