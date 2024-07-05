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Konya'da Husumetli Şahıslar Arasında Çıkan Kavgada 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Ereğli ilçesinde daha önceden husumet bulunan şahısların yolda karşılaşmasıyla çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, babası ağır yaralandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunan şahısların yolda karşılaşmasıyla çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, babası ağır yaralandı.

Olay, Ereğli ilçesi Adana Konya Kara yolu üzeri Organize Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu belirtilen tır şoförleri Ereğli'de yol güzergahında karşılaştı. Araçlarını durduran S.K. (39), M.E. (40) ve A.K. (36) ile Halil Kurtboğan (55) arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, Halil Kurtboğan ve yanında bulunan 15 yaşındaki oğlu Mehmet Kurtboğan bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 15 yaşındaki Mehmet Kurtboğan, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüphelilerden S.K. ve M.E. olay yerinde, A.K. ise kaçarken yaralandı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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