Konya'da Husumet Düğümü: Tokalaşma Sonrası Silahlı Saldırı

Konya'da tokalaştığı husumetlisini bacaklarından vuran şahıs olay yerinden kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Elmalılı Hamdi Hoca Caddesi üzerinde bulunan bir marketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs husumetlisi olan K.D.'nin markete girdiğini gördü. Bunun üzerine marketin dışında bekleyen şüpheli, K.D. marketten çıktığı sırada karşısına çıkarak ilk olarak tokalaştı. Daha sonra şüpheli yanına getirdiği tabanca ile K.D.'nin üzerine ateş açtı. Kurşunların hedefi olan K.D. bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren şüpheli şahıs ise otomobil ile kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri tarafından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; şüpheli şahsın market önünde beklemesi, K.D.'nin marketten çıkması, tokalaşmaları ve şüphelinin K.D.'ye ateş açması yer alıyor.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA