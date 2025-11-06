Haberler

Konya'da Hırsızlık Şüphelisi Güvenlik Kamerasına El Salladı

Konya'da Hırsızlık Şüphelisi Güvenlik Kamerasına El Salladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da bir araçtan 50 bin lira çaldıktan sonra güvenlik kamerasına el sallayan ve kaçan hırsız kısa sürede yakalandı. Diğer hırsızlık olaylarının şüphelileri de polis tarafından tespit edilerek gözaltına alındı.

Konya'da bir araçtan 50 bin lira çaldıktan sonra fark ettiği güvenlik kamerasına el sallayan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Farklı bir hırsızlık olayının şüphelileri ise çaldıkları malzemelerle yakalandı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir kişiye ait aracın içinden 50 bin lira çalındığını fark eden araç sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kameraya el sallayıp kaçtı

Polis ekiplerinin incelemeye aldığı görüntülerde, hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin, olayın ardından güvenlik kamerasına el sallaması pes dedirtti. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu kimliğini O.K. (15) olarak belirledikleri suça sürüklenen çocuğu 1 saat içinde çaldığı paralarla birlikte yakaladı. Çalınan 50 bin lira sahibine teslim edildi.

Motosiklet ve iş yerlerini hedef aldılar

Merkez Meram ve Selçuklu ilçelerinde peş peşe yaşanan 4 hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Meram ilçesinde 1 motosiklet, Selçuklu ilçesinde ise 3 iş yerinden 3 adet cep telefonu, tablet, sadaka kutusu ve bin 500 lira TL nakit para çalındığını belirledi. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 4 ayrı olayın şüphelilerini yakalamak için başlattığı çalışmada şüphelilerinin A.A. (16) ve H.E.H. (13) olduğunu tespit etti. 2 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. Her iki olayda yakalanan şüphelilerin çaldığı motosiklet, cep telefonları, tablet ve nakit paralar ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan O.K., A.A. ve H.E.H., emniyetteki işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek adliyeye sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı

Erdoğan, Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri için harekete geçti
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi belli oldu
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler

İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cengiz Ünder'in sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu

Sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu
Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı

Üzerlerine gelen kabusu böyle seyrettiler
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Cengiz Ünder'in sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu

Sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Kayıp olarak aranan gencin dere yatağında cansız bedeni bulundu

Kayıp olarak aranan genç dere yatağında korkunç halde bulundu
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
İngiltere'de mahkum krizi: 1 hafta içinde 2 mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı

Mahkumları yanlışlıkla serbest bıraktılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.