Konya'da Hırsızlık Şüphelisi Güvenlik Kamerasına El Salladı

Konya'da bir araçtan 50 bin lira çaldıktan sonra fark ettiği güvenlik kamerasına el sallayan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Farklı bir hırsızlık olayının şüphelileri ise çaldıkları malzemelerle yakalandı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir kişiye ait aracın içinden 50 bin lira çalındığını fark eden araç sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kameraya el sallayıp kaçtı

Polis ekiplerinin incelemeye aldığı görüntülerde, hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin, olayın ardından güvenlik kamerasına el sallaması pes dedirtti. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu kimliğini O.K. (15) olarak belirledikleri suça sürüklenen çocuğu 1 saat içinde çaldığı paralarla birlikte yakaladı. Çalınan 50 bin lira sahibine teslim edildi.

Motosiklet ve iş yerlerini hedef aldılar

Merkez Meram ve Selçuklu ilçelerinde peş peşe yaşanan 4 hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Meram ilçesinde 1 motosiklet, Selçuklu ilçesinde ise 3 iş yerinden 3 adet cep telefonu, tablet, sadaka kutusu ve bin 500 lira TL nakit para çalındığını belirledi. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 4 ayrı olayın şüphelilerini yakalamak için başlattığı çalışmada şüphelilerinin A.A. (16) ve H.E.H. (13) olduğunu tespit etti. 2 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. Her iki olayda yakalanan şüphelilerin çaldığı motosiklet, cep telefonları, tablet ve nakit paralar ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan O.K., A.A. ve H.E.H., emniyetteki işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek adliyeye sevk edildi. - KONYA