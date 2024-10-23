Üye Girişi
Haberler

Konya'da Hırsızlık Şüphelilerine Baskın: Çok Sayıda Silah ve Tarihi Eser Ele Geçirildi

Konya'da Hırsızlık Şüphelilerine Baskın: Çok Sayıda Silah ve Tarihi Eser Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da polis, hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüphelinin evlerine düzenlediği baskında, 7 tabanca, 1 av tüfeği ve tarihi eser niteliğinde çeşitli objeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Konya'da polis ekipleri tarafından hırsızlık şüphelilerinin evlerine yapılan baskınlarda çok sayıda tabanca ve tarihi eser ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri farklı adreslerden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüphelinin peşine düştü. Yapılan takip neticesinde polis ekipleri hırsızların kimliğini kısa sürede tespit etti. Şüphelilerin saklandığı merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesindeki 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 18 suç kaydı olan Y.G. (38), 17 suç kaydı olan M.M.E. (17) ve 6 suç kaydı olan İ.Ş.G.'yi (27) yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 7 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, çok sayıda tabanca ve av tüfeği fişeği, 24 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheliden Y.G. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Hırsızlık Güvenlik 3-sayfa Güncel Polis konya Hukuk Suç

Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım'da

İddianame kabul edildi! İşte Narin cinayetinde ilk duruşma tarihi

 Müsavat Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt

Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt

 Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak

Öcalan çağrısı ortalığı karıştırdı! Üç partiden 32 vekil İYİ Parti'ye geçiyor
Bu markalardan uzak durum! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler

Bu markalardan uzak durum! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
At ve eşek eti satan firmalar hangileri? Taklit-tağşiş listesi yayınlandı mı? (23 Ekim güncel liste) Narin cinayetindeki ilk duruşma ne zaman? Narin Güran davası ne oldu? Young Boys- Inter maçı ne zaman? Young Boys- Inter maçı sata kaçta, şifresiz mi? Sandık Kokusu son bölüm neler oldu? Show Tv Sandık Kokusu dizisi ne zaman, saat kaçta? Narin Güran'ın öldürülmeden önceki görüntüleri! (VİDEO) Leyla: Hayat Aşk Adalet son bölüm neler oldu? NOW Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi ne zaman, saat kaçta? Atatürk'ün en sevdiği yemek nedir? Kuruluş Osman son bölüm neler oldu? ATV Kuruluş Osman dizisi ne zaman, saat kaçta? Çarşamba günü tırnak kesilir mi? Çarşamba günü neden tırnak kesilmez? Kirli Sepeti dizisi final mi yapıyor? Kirli Sepeti dizisi neden final yapacak? Anayasa'nın ilk 4 maddesi nedir? İlk 4 madde değiştirilebilir mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.