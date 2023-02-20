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Konya'da havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Konya'da havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı

Konya'nın Akşehir ilçesinde araç içerisinden havaya ateş eden şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde araç içerisinden havaya ateş eden şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir araçtan havaya ateş edildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri havaya rastgele ateş edilen aracı İstasyon Caddesi üzerinde durdurdu. Araçta bulunan K.T. gözaltına alınırken, yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ile 5 adet tabanca mermisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 50 adet av fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan ve hakkında 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan işlem yapılan şüpheli K.T., daha sonra serbest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akşehir Tragger Konya 3. Sayfa Haberler

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