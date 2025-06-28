Konya'da Hatalı Dönüş Sonucu Trafik Kazası: 3 Yaralı

Konya'da Hatalı Dönüş Sonucu Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde dönüş yasağı olan yerden hatalı dönüş yapan bir otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucunda 3 kişi hafif yaralandı. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'da dönüş yasağı olan yerden hatalı dönüş yapan otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi Emniyet Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S. isimli sürücü idaresindeki 42 AZY 413 plakalı otomobil dönüş yasağı olan yerden hatalı dönüş yaptığı sırada kendi istikametinde seyir halinde N.Y. yönetimindeki 42 AFY 989 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle N.Y., S. isimli sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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