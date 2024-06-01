Üye Girişi
Haberler

Konya'da Hastane Binasında İntihar Girişimi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da bulunan özel bir hastanenin son katına tırmanarak intihar girişiminde bulunan kişi, polis ekiplerinin çabası sonucu ikna edildi.

Konya'da 7 katlı özel bir hastanenin son katına binanın dışındaki kaplamalardan tırmanarak intihar girişiminde bulunan kişi, polis ekiplerinin 1 saatlik çabası sonrasında ikna edildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesinde bulunan Özel Kızılay Hastanesinin son katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden de intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen 40 yaşındaki İ.A., Kızılay Hastanesinin dış kaplamalarından son kata kadar tırmandı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada İ.A., binanın son kat penceresinin dışında gezmeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken intihar etmek isteyen şahsı ikna etmek için iletişime geçti. Şahsın pencerenin dışında şov yapar gibi dolaşması çevredeki vatandaşların yüreklerini ağızlara getirdi. Yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından ikna edilen İ.A., olay yerinde bekleyen ambulansta sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Konya Olaylar 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

 AK Parti kampta! Erdoğan'ın 'Türkiye için felaket' dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

 Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu

Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu

Bakmadan Geçme

Güney Kore - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Güney Kore- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? #127952 Karneler ne zaman verilecek? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? #127979 2 Haziran'da toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Gönül Dağı ne zaman, saat kaçta? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! 23 Eylül hangi burç? 23 Eylül'de doğanlar hangi burç oluyor? 23 Eylül tarihi hangi burç olur? Barbara Palvin aldatıldı mı? Dylan Sprouse, Barbara Palvin'i aldattı mı? İSTANBUL HAVA DURUMU İstanbul'da bu hafta hava nasıl? Meteoroloji uyardı! Havalar ne zaman ısınacak? Havalar ne zaman, hangi tarihte ısınıyor? Meteoroloji tarih vererek uyardı! Prens 3. sezon ne zaman çıkacak? Prens 3. sezon var mı, nerede yayınlanacak? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları nereden, hangi siteden öğrenilir? AÖF sonuç sorgulama ekranı 2024! 1 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler var? KANAL D, SHOW TV, STAR TV, ATV, TV8, NOW LGS sınavı kaç dakika? LGS sınavı saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? İşte 2024 LGS sınav süresi! WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 1 Haziran Cumartesi Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya ayrıldı mı? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya neden ayrıldı? Cumartesi günleri noter açık mı? Cumartesi günleri noterler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?
Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title