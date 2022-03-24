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Hastane bahçesinde kavga kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hastane bahçesinde kavga kanlı bittiKONYA Konya'nın Seydişehir ilçesinde hastane bahçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Hastane bahçesinde kavga kanlı bitti

KONYA Konya'nın Seydişehir ilçesinde hastane bahçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Seydişehir Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki gurup hastane bahçesinde buluştu. Tarafların arasında sözlü başlayan tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi üzerine M.D. yanında getirdiği bıçakla F.K.'yi bacağından yaraladı. Olay anında hastanede bulunan polis, kavgaya müdahale etti. Olaya karışan şüphelilerden biri kaçmak isterken diğeri ise saklandığı hastane içerisinde gözaltına alındı. Yaralanan F. K. ise hastaneye taşındıktan sonra tedavi altına alındı. Gözaltına alınanlar şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastane bahçesinde kavga kanlı bitti

Hastane bahçesinde kavga kanlı bitti

Hastane bahçesinde kavga kanlı bitti

Hastane bahçesinde kavga kanlı bitti

Hastane bahçesinde kavga kanlı bitti

Hastane bahçesinde kavga kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı / İsmail Sünbül - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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