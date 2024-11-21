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Konya'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: 3 Yaralı

Konya'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: 3 Yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçta 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırkpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T. (32) idaresindeki 42 M 7939 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta yolcu olan A.T. (52), M.T. (10) ve E.A.T. (5) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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