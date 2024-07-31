Konya'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu'ya bağlı Yeşiltepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 AOJ 542 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç aşırı hız ve dikkatsizlik sonrasında kontrolden çıkarak taklalar atıp şarampolde durabildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine getirilerek tedavi altına

alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA