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Konya'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Konya'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: 1 Yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç ağaçlara çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yanındaki yolcu hafif şekilde yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın ağaçlara çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar-Konya Kara yolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ö. idaresindeki 59 AFL 858 plakalı hafif ticari araç, Konya'dan Karapınar ilçesi istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 3 ağaca çarptı. 2 ağacı kırdıktan sonra başka bir ağaca vurup duran hafif ticari aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Yanında bulunan ve hafif şekilde yaralanan A.C. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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