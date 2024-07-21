Konya'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde hafif ticari araç sld motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar ilçesi Adalet Mahallesi 128031. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E. idaresindeki 42 APH 450 plakali hafif ticari araç ile A.A. idaresindeki 42 ATM 61 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü anne ile çocuğu, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA