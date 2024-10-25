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Konya'da Hafif Ticari Araç Devrildi, Sürücü Yaralanmadı

Konya'da Hafif Ticari Araç Devrildi, Sürücü Yaralanmadı
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Konya'nın Kulu ilçesinde bir hafif ticari araç, virajı alamayarak devrildi. Sürücü B.K. kazadan yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari araç, virajı alamayarak devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, ilçeye bağlı Onatçılı Yaylası 139248. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 42 GB 988 plakalı hafif ticari araç, ilçeden Yeşiltepe istikametine gittiği sırada virajı alamayıp devrildi. Araç sürücüsü B.K. kazadan yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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