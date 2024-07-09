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Konya'da Hafif Ticari Araç Devrildi, Anne Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç devrildi. Kazada ağır yaralanan anne, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konya'da sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan anne hayatını kaybetti.

Kaza, Pazar günü öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Sulutaş Mahallesi Baraj Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sille Barajı'ndan Sille Mahallesi istikametine seyir halinde olan S.M. idaresindeki 42 VE 866 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarparak devrildi. Kazada araç sürücüsü S.M., eşi Semina Mutlu (26) ve çocukları ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan 3 kişiden anne Semina Mutlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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