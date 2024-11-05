Konya'da Güvenlik Toplantısı: Suç Oranları Düşüyor

Konya'da huzurun ve düzenin muhafazasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği güvenlik toplantısında Konya Valisi İbrahim Akın, amaçlarının asayişten terörle mücadeleye, toplumsal olaylardan güvenlik tedbirlerine kadar geniş bir perspektifte yapılacak çalışmaları gözden geçirmek olduğunu söyledi.

Konya Valisi İbrahim Akın başkanlığında Konya'da güvenlik toplantısı yapıldı. Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, kasten adam öldürme, uyuşturucu ile mücadele, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar ve terör örgütlerine yönelik mücadele başlıklarında değerlendirmelerde bulundu.

"Yapılan asayiş çalışmalarıyla suç oranlarında gözle görülür bir azalma sağlanmıştır"

Konya'nın toplumsal ve kültürel dokusuyla, huzurun ve asayişin simgesi bir şehir olduğuna vurgu yapan Vali Akın, "Bu huzur iklimini korumak ve daha da güçlendirmek bizim temel sorumluluğumuzdur. Amacımız, asayişten terörle mücadeleye, toplumsal olaylardan güvenlik tedbirlerine kadar geniş bir perspektifte yapılacak çalışmaları gözden geçirmektir. Asayiş ve güvenlik çalışmalarına baktığımızda il genelinde yapılan asayiş çalışmalarıyla suç oranlarında gözle görülür bir azalma sağlanmıştır. Emniyet ve jandarma teşkilatlarımız tarafından yürütülen özellikli faaliyetlerde, cinayet 7 kasten öldürme olayına karışan 24 şüpheli yakalanmış, 17 şüpheli tutuklanmıştır. 5 adet kasten öldürmeye teşebbüs olayına karışan 7 şüpheli yakalanmış, 5 şüpheli tutuklanmıştır. Gasp 22 gasp (yağma) ve diğer ilgili suçlardan, 46 şüpheli şahıs yakalanmış, 22 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Oto hırsızlığı 13 motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili olarak 15 şüpheliye işlem yapılmış, 2 şüpheli tutuklanmıştır. 2 otodan hırsızlık suçu olayında ise yakalanan 3 şüpheli şahsın 2'si tutuklanmıştır. Hırsızlık 16 hırsızlık olayında 23 şahıs yakalanmış, 4 şahıs tutuklanmıştır. Dolandırıcılık 4 nitelikli dolandırıcılık ve 6 dolandırıcılık olayında 5 şüpheli tutuklanmıştır. FETÖ silahlı terör örgütüne yapılan planlı operasyon sonucu 17 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 5 şüpheli tutuklanmıştır. DEAŞ silahlı terör örgütüne yapılan planlı operasyon sonucu 6 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, adliyeye sevk edilen 6 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Toplam 1613 olay neticesinde 1817 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 204 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderilmiştir" dedi. - KONYA