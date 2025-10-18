Haberler

Konya'da Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu: 300 Bin TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Konya'da Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu: 300 Bin TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara ve tütün ürünleri ele geçirdi. 1 kişi tutuklandı.

Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri piyasa değeri 300 bin TL olan gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara, tek dal sigara ve nargile tütünü ele geçirirken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı istihbarı çalışmalarda Bursa plakalı araç ile gümrük kaçağı sigara ve tütün getirileceğini belirledi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler aracın Akşehir'e geldiğini belirlemesi üzerine harekete geçti. Konya Afyonkarahisar Kara yolu üzerinde durdurulan araçta arama yapan ekipler 58 bin adet doldurulmuş tek dal sigara, 2 bin paket gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara ve nargile tütünü ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler araçta bulunan H.Ç. ile İ.Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ş. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Pazardan mezara: 3 kardeş ve enişteleri yan yana defnedildi

Pazardan mezara! Tabuttakilerden 3'ü kardeş 1'i enişte
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın'dan yayıncı kuruluşa eleştiri

Yayıncı kuruluşa fena salladı
Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar

Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar
Konya'da 5 gollü muhteşem düello

Süper Lig'i çok özlemişiz! 5 gollü muhteşem düello
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Sergen Yalçın'dan yayıncı kuruluşa eleştiri

Yayıncı kuruluşa fena salladı
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Anadolu Efes'te yıldız oyuncu Georgios Papagiannis sezonu kapattı

Sahadan gözyaşlarıyla ayrılan yıldız isim sezonu kapattı
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Trump-Putin görüşmesiyle ilgili soruya Beyaz Saray'dan çok çirkin yanıt

Beyaz Saray'dan Trump-Putin zirvesiyle ilgili soruya çok çirkin yanıt
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Dilan Polat köprüde intihara mı kalkıştı? Arayıp sorduk
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı

Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.