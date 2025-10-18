Konya'da Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu: 300 Bin TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri piyasa değeri 300 bin TL olan gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara, tek dal sigara ve nargile tütünü ele geçirirken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı istihbarı çalışmalarda Bursa plakalı araç ile gümrük kaçağı sigara ve tütün getirileceğini belirledi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler aracın Akşehir'e geldiğini belirlemesi üzerine harekete geçti. Konya Afyonkarahisar Kara yolu üzerinde durdurulan araçta arama yapan ekipler 58 bin adet doldurulmuş tek dal sigara, 2 bin paket gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara ve nargile tütünü ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler araçta bulunan H.Ç. ile İ.Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ş. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA