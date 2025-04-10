Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama

Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den dikkat çeken açıklama
24 gün sonra yeni liste! Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun

Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markaları evinize sokmayın
İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi

İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

Minguzzi davası ertelendi! Savcının her iki sanık için bir talebi var

Konya'da Gümrük Kaçağı Otomotiv Parçaları Ele Geçirildi

Konya'da Gümrük Kaçağı Otomotiv Parçaları Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da, Gürcistan'a kayıtlı bir tırda yapılan aramada yaklaşık 15 milyon lira değerinde gümrük kaçağı ikinci el otomotiv parçaları bulundu. Jandarma, tırın dorsesindeki araç takip sisteminin kapatılması üzerine durdurulan aracı inceledi.

Konya'da, Gürcistan'a kayıtlı tırdaki araç takip sisteminin kapatılması üzerine jandarma durdurulan tırın dorsesinde yaklaşık 15 milyon lira değerinde çok sayıda ikinci el gümrük kaçağı otomotiv parçası ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç-suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Edinilen bilgiye göre, Altınekin İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 1 kişinin Gürcistan'a kayıtlı tırın dorsesinde takılı bulunan araç takip sisteminin kapatıldığı sinyali alınması üzerine araç durduruldu. Tırın dorsesinde yapılan kontrollerde, aracın ülkeden transit olarak geçişi için gümrük kapısında takılan mührün, Konya mülki sınırları içerisinde kopartılarak sahte belge düzenlendiği tespit edildi. Dorsede yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan çok sayıda ikinci el gümrük kaçağı otomotiv parçası ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçağı malzemeler ile tır ve dorseye el konulurken, araç sürücüsü şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - KONYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.