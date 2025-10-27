Konya'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 13 Düzensiz Göçmen Sınır Dışı Edildi

Konya'da polis ekipleri tarafından göçmen kaçakçılarına yapılan operasyonlarda 13 düzensiz göçmen sınır dışı edilirken, göçmen kaçakçısı 5 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda, Ankara Yolu Büsan Sanayi Kavşağı yakınlarında durdurulan iki araçta toplam 9 Afganistan uyruklu kimliksiz şahıs yakalandı. Beyşehir'de ele geçirilen öncü araçta ise diğer araçlarda bulunan göçmenlere ait eşyalar bulunurken, araç sürücüleri S.Y., H.E.K., A.G. ve O.G. gözaltına alındı. Aynı çalışma kapsamında Adana-Ereğli çevre yolunda durdurulan bir araçta 3'ü Suriye, 1'i Irak uyruklu olmak üzere 4 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü H.Z.'nin daha önce göçmen kaçakçılığı suçundan kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Yakalanan toplam 13 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere GÖKSEM'e teslim edildi. Araç sürücülerine toplam 231 bin 960 TL idari para cezası uygulanırken, 4 araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Şüpheliler hakkında TCK 79 kapsamında adli işlem başlatılarak, gözaltına alınan 5 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA