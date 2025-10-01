Konya'da Geniş Çaplı Motosiklet Uygulaması Yapıldı

Konya'da, 211 ekip ve 514 personelin katılımıyla geniş çaplı motosiklet uygulaması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği koordinesinde asayiş ve trafik ekiplerinin katıldığı uygulama çerçevesinde il merkezi ve 31 ilçede 2 bin 586 kişinin sorgusu yapıldı, bin 747 motosiklet ve 146 araç kontrol edildi, yoklama kaçağı olarak aranan 2 şahıs yakalandı. Yakalamalı/hacizli 1 araç ele geçirilirken, 13 motosiklet trafikten men edildi. İki sürücü hakkında ise alkollü araç kullanmaktan adli işlem başlatıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız devam edecek" denildi. - KONYA