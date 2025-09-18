Konya'da Geniş Çaplı Motosiklet Uygulaması: Çalıntı Motosikletler Ele Geçirildi
Konya'da gerçekleştirilen motosiklet denetiminde, 2 kişiye yoklama kaçağı nedeniyle işlem yapılırken, çalıntı olduğu tespit edilen 3 motosiklet ele geçirildi. Denetimlerde toplam 12 yakalamalı ve hacizli motosiklet bulundu.
Konya'da polis ekiplerince, il merkezi ve dış ilçelerde geniş çaplı motosiklet uygulaması gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 303 ekip ve 702 personelin katıldığı uygulamada 2 bin 254 şahsın sorgusu yapılırken, 2 kişinin yoklama kaçağından arandığı belirlendi. Ayrıca 63 motosiklet tamircisi, bin 850 motosiklet ve 95 araç kontrol edildi. Denetimlerde farklı illerden çalıntı olarak aranan toplam 3 motosiklet ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bunun yanı sıra Selçuklu, Meram, Karatay, Karapınar, Beyşehir ve Ilgın ilçelerinde 12 yakalamalı ile hacizli motosiklet ele geçirildi. Ekiplerin dikkatli incelemeleri sonucu şase numarası kazınmış 7 motosiklet daha ortaya çıkarılırken 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca 36 motosiklet trafikten men edildi.
Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için her alanda denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. - KONYA