Haberler

Konya'da Geniş Çaplı Motosiklet Uygulaması: Çalıntı Motosikletler Ele Geçirildi

Konya'da Geniş Çaplı Motosiklet Uygulaması: Çalıntı Motosikletler Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da gerçekleştirilen motosiklet denetiminde, 2 kişiye yoklama kaçağı nedeniyle işlem yapılırken, çalıntı olduğu tespit edilen 3 motosiklet ele geçirildi. Denetimlerde toplam 12 yakalamalı ve hacizli motosiklet bulundu.

Konya'da polis ekiplerince, il merkezi ve dış ilçelerde geniş çaplı motosiklet uygulaması gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 303 ekip ve 702 personelin katıldığı uygulamada 2 bin 254 şahsın sorgusu yapılırken, 2 kişinin yoklama kaçağından arandığı belirlendi. Ayrıca 63 motosiklet tamircisi, bin 850 motosiklet ve 95 araç kontrol edildi. Denetimlerde farklı illerden çalıntı olarak aranan toplam 3 motosiklet ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bunun yanı sıra Selçuklu, Meram, Karatay, Karapınar, Beyşehir ve Ilgın ilçelerinde 12 yakalamalı ile hacizli motosiklet ele geçirildi. Ekiplerin dikkatli incelemeleri sonucu şase numarası kazınmış 7 motosiklet daha ortaya çıkarılırken 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca 36 motosiklet trafikten men edildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için her alanda denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ali Koç maç sonu çıldırdı! Futbolcuları yanına alıp 'Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner' dedi

Futbolcuları da yanına alıp "Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner" dedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı

Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı! İşte avukatına verdiği not
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.