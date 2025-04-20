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Konya'da Gençler Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Konya'da Gençler Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde, 17 yaşındaki bir genç tartıştığı diğer bir genç tarafından silahla vuruldu. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Konya'da gençler arasında çıkan tartışmada 17 yaşındaki genç silahla vurularak yaralandı. Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi'nde bulunan Ravza Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.V. (17) ve F.Ü. (17) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ü. parkın yanında çalıştığı iş yerinden silahını alarak H.V.'yi bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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