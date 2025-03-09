Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar

Hakan Fidan'dan kritik Suriye mesajı
Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı

Ece Gürel'in kaybolmadan önceki son paylaşımları ortaya çıktı
ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu

Beyaz Saray'da hareketli saatler! Ajanlar silahlı bir kişiyi vurdu
Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama

Kararsızlar Partisi geliyor! CHP'li isimden Kılıçdaroğlu açıklaması

Konya'da Genç Kız Balkon Demirlerine Bağladığı Çarşaflarla İnmek İsterken Yaralandı

Konya'da Genç Kız Balkon Demirlerine Bağladığı Çarşaflarla İnmek İsterken Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 yaşındaki S.G., 4. kattaki evinin balkonundan çarşaflarla inmeye çalışırken dengesini kaybedip sert zemine düşerek yaralandı. Psikolojik tedavi gören genç kız hastaneye kaldırıldı.

Konya'da 19 yaşındaki kız bağladığı çarşaflarla 4. kattaki evinin balkonundan alt katın balkonuna inmeye çalıştığı sırada sert zemine düşerek yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlıhasan Mahallesi Gündüz Sokak üzerinde bulunan Dağ Deviren Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik tedavi gören S.G. isimli 19 yaşındaki kız, odasında 2 çarşafı birbirine bağladı. Daha sonra çarşafları 4. kattaki evinin balkon demirlerine bağlayan genç kız 3. katın balkonuna inmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden S.G., sert zemine düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kız, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitedi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ülkeyi kan gölüne çeviren Esad'a uyarısı zehir zemberek
img

Ece Gürel'in kaybolmadan önceki son paylaşımları ortaya çıktı
img

İmamoğlu seçim startını çok sert verdi: Malvarlıklarına el koymuşlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı

Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı
Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı

Maç biter bitmez hem saha hem tribünler karıştı
Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
Türkiye'nin Tayland'a teklif ettiği savaş gemisi büyük yankı uyandırdı

Türk savaş gemileri o ülkeyi karıştırdı
13 yaşındaki hafıza camide 'Ne bakıyorsun?' diyerek dehşeti yaşattı

13 yaşındaki hafıza camide dehşeti yaşattı! Boğazını sıkıp tekme attı
Türk vatandaşlarına Svalbard takımadalarında mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.