Konya'da Genç Bıçaklandı, Şüpheliler Kaçtı

Konya'da Genç Bıçaklandı, Şüpheliler Kaçtı
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde 17 yaşındaki bir genç, tanımadığı kişilerle girdiği tartışmada bıçaklandı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

Konya'da 17 yaşındaki genç, tanımadığı şahıslarla girdiği tartışmada bıçaklandı. Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Armutçu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. (17) yoldan yürüdüğü sırada tanımadığı 3 şahısla henüz bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir şahıs C.K.'yi bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı C.K., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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