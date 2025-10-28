Haberler

Konya'da Galericinin Cinayeti: Zanlı Oğul Önce Şikayetçi Olmuş

Konya'da Galericinin Cinayeti: Zanlı Oğul Önce Şikayetçi Olmuş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da bir galericinin öldürüldüğü olayda cinayet zanlısı Mustafa A.'nın oğlu Mehmet Akif A.'nın, olaydan bir gün önce polis merkezine giderek ölen galerici ve diğer kişiler aleyhine suçlama yaptığı öğrenildi. Olayda, alacak-verecek nedeniyle husumet geliştiği ve cinayetin bu sebeplerle işlendiği iddia ediliyor.

Konya'da çıkan kavgada galericilik yapan kişiyi öldüren cinayet zanlısı Mustafa A.'nın oğlu Mehmet Akif A.'nın olaydan 1 gün önce polis merkezine giderek, ölen galerici ve 4 kişi hakkında, kendilerini ölümle tehdit ettikleri ve zorla senet imzalattıkları suçlamasıyla şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 16.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Hoşsohbet Sokak Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site içerisinde galericilik yapan Mustafa A. ile oğlu Mehmet Akif A., aralarında alacak-verecek nedeniyle husumet bulunan meslektaşları Ahmet Çay'ın iş yerinde tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Ahmet Çay, galerici Mustafa A. tarafından bacağından bıçakla, yanındaki arkadaşı Birol A. ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ahmet Çay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı baba Mustafa A. ile oğlu Mehmet Akif A. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve oğlu, Konya Numune Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı baba ve oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaydan 1 gün önce şikayetçi olmuş

Öte yandan, cinayet zanlısı Mustafa A.'nın oğlu Mehmet Akif A.'nın olaydan 1 gün önce polis merkezine giderek olayda hayatını kaybeden Ahmet Çay, İ.K., B.A., L.K. ve M.U. hakkında, 'kendilerini ölümle tehdit ettikleri ve zorla 3 milyon 250 bin liralık senet imzalattıkları' suçlamasıyla şikayetçi olduğu öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de korkutan bir deprem daha
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
6.1'lik deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı

6.1'lik deprem sonrası dikkat çeken gelişme! TAMP devreye alındı
Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...

Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı

Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı
Sındırgı'daki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Sındırgı'daki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.