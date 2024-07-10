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Konya'da Fuhuş Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı, 24 Mağdur Kadın Sınır Dışı Edildi

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Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından fuhuş suçu işlendiği tespit edilen 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şahıs yakalanırken, 24 yabancı uyruklu mağdur kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyonda uyuşturucu hap ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fuhuş suçu işlendiği tespit edilen 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 8 şahıs yakalanırken, 24 yabancı uyruklu mağdur kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde 54 ekip ve 133 polis ile eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi. "Fuhşa Teşvik, Aracılık, Yer Temini ve Fuhşun Yolunu Kolaylaştırma" suçlarının işlendiği tespit edilen 1'i Kayseri'de olmak üzere 34 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

8 hedef şahıs, 24 mağdur kadın yakalandı

Yapılan baskınlarda 8 hedef şahıs ve 24 mağdur yabancı uyruklu kadın yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. İkametlerde yapılan aramalarda 50 adet uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin maddesi, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

5 şüpheli tutuklandı

Mağdur kadınlar ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden K.Ç., Ş.B. ve S.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken C.U., M.A.D., O.Ç., A.K. ve U.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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