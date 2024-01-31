Konya'da Fuhuş Çetesine Operasyon: 3 Tutuklama

Konya'da polis ekiplerinin fuhuş çetesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından fuhuş olaylarının tespiti ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde tespit edilen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, fuhuş çetesinden 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2'si yabancı uyruklu toplam 5 mağdur kadın ve 43 bilgi sahibi şahsın beyanları alındı. H.İ., B.G., B.G. ve D.D. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 4 şüpheliden D.D. adli kontrol şartıyla serbest kalırken; H.İ., B.G. ve B.G. 'fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA