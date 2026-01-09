Haberler

Konya'da fırtınada ev ve çiftlikteki saman balyaları alev alev yandı

Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına, bir müstakil evde ve bir çiftlikte yangınlara yol açtı. Elektrik tellerinden çıkan kıvılcım sonucu başlayan yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde etkili olan fırtınada müstakil ev ve bir çiftlikteki saman balyaları alev alev yandı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Gaybi Mahallesi'nde, fırtınanın etkisiyle elektrik tellerinden çıkan kıvılcım M.Y.'ye ait 2 katlı müstakil bir evde yangına neden oldu. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek evin büyük bölümünü sardı. Yangına ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, evde maddi hasar meydana geldi.

Diğer yangın ise, Kuskuncuk Mahallesi'nde bir çiftlikte çıktı. İddiaya göre, köz halindeki ateşin rüzgarla sıçraması sonucu bir çiftlikteki saman balyalarında yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, saman balyalarını sardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yoğun duman nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri alındı. Yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi. - KONYA

