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Konya'da FETÖ Üyeleri Yakalandı

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Konya'da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 kişi düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar cezaevine teslim edildi.

Konya'da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 kişi düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Konya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından 'FETÖ - Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (52) ve 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 54 yaşındaki M.Ç.'nin gizlendiği adresler tespit edildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.A. ve M.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Konya Güvenlik Cezaevi Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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