Konya'da FETÖ üyeleri yakalandı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda FETÖ-silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Kırşehir İlamat Masası tarafından aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O., Elazığ İlamat Masası tarafından aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ve Ankara Ağır Ceza İlamat Masası tarafından aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T. saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince TEM Şube Müdürlüğüne götürülen firari FETÖ hükümlüleri işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. - KONYA