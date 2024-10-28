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Konya'da Fabrikada Çıkan Yangın Kullanılamaz Hale Getirdi

Konya'da Fabrikada Çıkan Yangın Kullanılamaz Hale Getirdi
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Konya'da ağır vasıta yedek parça üreten Osmanlı Otomotiv Fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucu fabrika kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yangının sebebi ise yapılacak incelemelerle belirlenecek.

Konya'da kamyon ve tır parçaları üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, fabrika kullanılamaz hale geldi.

Yangın 04.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Osmanlı Otomotiv Fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, ağır vasıta yedek parça üretimi yapan fabrikadan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler fabrikayı kısa sürede saran alevlere müdahale ederken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından alevler tamamen söndürüldü. Ekipler, fabrika içerisinde soğutma çalışmalarını sürdürdü. Fabrikada büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, yangında herhangi bir etkilenen olmadı. Yangının çıkış sebebi yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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