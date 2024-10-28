Konya'da Fabrikada Çıkan Yangın Kullanılamaz Hale Getirdi

Konya'da kamyon ve tır parçaları üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, fabrika kullanılamaz hale geldi.

Yangın 04.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Osmanlı Otomotiv Fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, ağır vasıta yedek parça üretimi yapan fabrikadan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler fabrikayı kısa sürede saran alevlere müdahale ederken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından alevler tamamen söndürüldü. Ekipler, fabrika içerisinde soğutma çalışmalarını sürdürdü. Fabrikada büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, yangında herhangi bir etkilenen olmadı. Yangının çıkış sebebi yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA