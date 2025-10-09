Konya'da Eylül Ayında 1863 Trafik Kazası: 14 Ölü, 1318 Yaralı

Konya'da polis sorumluluk bölgesinde, eylül ayında bin 863 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 14 kişi hayatını kaybetti, bin 318 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından eylül ayı Trafik İstatistik Bülteni yayınlandı. Konya'da polis ekiplerinin sorumluluk bölgesinde eylül ayında toplam bin 863 kaza meydana gelirken, bunlardan 947'si ölümlü-yaralamalı, 915'i maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti. Bu kazalarda 14 kişi hayatını kaybetti, bin 318 kişi yaralandı.

Konya'da 2025 yılının ilk 9 ayında ise, polis sorumluluk bölgesinde 7 bin 112 ölümlü-yaralamalı, 7 bin 532 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 83 kişi hayatını kaybederken, 10 bin 631 kişi de yaralandı. - KONYA